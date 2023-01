Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Nastätten

Nastätten (ots)

Am Mittwoch, den 11.01.2023 im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr wurde ein roter Nissan auf dem Parkplatzgelände, gegenüber dem Penny-Markt, abgestellt. In Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers wurde das geparkte Fahrzeug durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in St.Goarshausen unter Tel. 06771-9327-0 in Verbindung zu setzen.

