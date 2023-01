POL-PDMT: Zwei Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss

Bad Marienberg (Westerwald) (ots) - Am Dienstag, 10.01.2023, ca. 12:30 Uhr, befuhr ein Personenkraftwagen in Bad Marineberg die Bismarckstraße aus Richtung Gartenstraße kommend in Richtung Langenbacher Straße. Der graue Audi A4 Avant streifte hierbei vermutlich einen am oder neben dem rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug, wahrscheinlich am linken Außenspiegel. Da der 36jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde ...

mehr