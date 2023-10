POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hohenstein-Holzhausen

Bad Schwalbach (ots) - B260, Gemarkung Heidenrod, Dienstag, 03.10.2023, 01.18 Uhr Ein 36-jähriger Wiesbadener Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Audi A6 die B260 in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der Abfahrt Heidenrod-Grebenroth geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen mehrere Bäume. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der schwer-verletzte Fahrer wurde in ein ...

