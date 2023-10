PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeibeamter durch Schlag verletzt +++ Verfassungswidrige Schmiererei +++ Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet +++ Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert +++ Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizeibeamter durch Schlag verletzt, Eltville-Hattenheim, Rheinallee, Dienstag, 03.10.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Polizeibeamter in Eltville-Hattenheim verletzt. Gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Rheinallee gerufen. Dort seien zwei Personengruppen vor einer Lokalität aneinandergeraten. Vor Ort stießen die Beamten auf mehrere, sich augenscheinlich lautstark streitende, Personen. Beim Versuch die Beteiligten zu trennen, wurde einer der Polizisten von einem 56-jährigen unvermittelt gegen den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Mit der Unterstützung von weiteren Streifen gelang es den eingesetzten Beamtinnen und Beamten die beteiligten Personen zu trennen. Der alkoholisierte 56-jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeivollzugsbeamten.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere der vorangegangenen Handlungen der Gruppen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

2. Verfassungswidrige Schmiererei auf Info-Tafel, Schlangenbad-Bärstadt, Hohe Straße, Festgestellt: Dienstag, 03.10.2023

(fh)In den vergangenen Tagen beschmierten Vandalen im Schlangenbader Ortsteil Bärstadt ein Informationsschild auf einem Freizeitgelände. Am Dienstagmittag wandte sich ein Zeuge an die Polizei, da er festgestellt hatte, dass die eine Freizeitbahn kennzeichnende Informationstafel mit einem verfassungsfeindlichem Symbol bemalt wurde. Die zum Tatort gerufenen Polizeibeamten nahmen daraufhin eine Anzeige auf.

Hinweise zu den Verursachern liegen bislang noch nicht vor, werden aber von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Taunusstein-Hahn, Rembrandtstraße, Montag, 02.10.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 03.10.2023, 14:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte den Keller eines Taunussteiner Wohnhauses aufgebrochen und hieraus ein Fahrrad gestohlen. Am Dienstagmittag mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rembrandstraße feststellen, dass Diebe in den zurückliegenden 24 Stunden den Keller des Hauses aufgesucht und ihren Kellerverschlag aufgebrochen hatten. Aus dem Kellerabteil fehlte anschließend ein rot/ schwarzes Mountainbike der Marke "Conway" im Wert von knapp 750 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert und geflüchtet, Idstein, L3026, zwischen Wörsdorf und Walsdorf, Donnerstag, 28.09.2023, 20:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Fahrzeug beim Befahren der L 3026 zwischen Idstein-Wörsdorf und Idstein-Walsdorf von einem entgegenkommenden Pkw touchiert. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Am Donnerstagabend erschien die 24-jährige Fahrerin einer weißen Mercedes A-Klasse bei der Polizeistation Idstein, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Ihren Angaben zufolge sei sie gegen 20:20 Uhr auf der besagten Landesstraße in Richtung Walsdorf unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Pferdehofs kam ihr ein dunkles Fahrzeug entgegen, welches plötzlich zu weit auf ihre Spur gefahren sei und den Mercedes so an der Fahrerseite gestriffen hätte. Im Anschluss habe die unbekannte Person ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Wörsdorf fortgesetzt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von knapp 1.200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

5. Verletzt nach Unfall auf regennasser Fahrbahn, Idstein, Bundesautobahn 3, Dienstag, 03.10.2023, 15:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag sind bei einem Unfall auf regenasser Fahrbahn auf der A 3 bei Idstein zwei Menschen verletzt worden. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem BMW den linken der drei Fahrstreifen der A 3 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Idstein kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der BMW schleuderte nach rechts, prallte gegen die Außenschutzplanke und anschließend wieder zurück auf den linken Fahrstreifen, wo er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine 44-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 16.500 EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell