FW-HAAN: Zahlreiche Einsätze nach Durchzug eines Sturmtiefs

Nach Durchzug eines Sturmtiefs ist die Feuerwehr Haan heute zu 31 Einsätzen alarmiert worden. Damit stellte das Haaner Stadtgebiet einen Schwerpunkt im Kreis Mettmann dar, der ansonsten weitgehend verschont blieb.

Um 16.24 Uhr wurde von der Ohligser Straße ein erster umgestürzter Baum gemeldet. In der Folge gingen immer mehr Meldungen ein. Über die sozialen Medien wurde die Bürgerschaft daraufhin auf die Gefahr umstürzender Bäume und loser Äste hingewiesen. Auch in den nächsten Tagen sollten Waldgebiet nach Möglichkeit gemieden werden.

An mehreren Einsatzstellen waren Bäume auf Autos gestürzt und hatten diese erheblich beschädigt. An der Bahnbrücke Millrather Straße wurde ein Pkw während der Fahrt getroffen, in welchem sich neben dem Fahrer noch ein Kind befanden. Zunächst war unklar, ob diese im Fahrzeug eingeklemmt waren; zum Glück konnten sie es aber selbst verlassen. Die Feuerwehr Haan ließ die Bahnstrecke sperren, um den Baum beseitigen zu können. Dies war zeitgleich auch für eine weitere Einsatzstelle am Gruitener Bahnhof erforderlich, wo ein Baum in die Oberleitung der Bahnstrecke gestürzt war und zu brennen begann. Auch die Autobahn 46 war betroffen. Aufgrund umgestürzter Bäume mussten zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen Haan-West und Haan-Ost zeitweise gesperrt werden.

Zum zunächst letzten Einsatz wurde die Feuerwehr Haan um 21.42 Uhr zur Straße Kamphausens alarmiert.

In der Feuer- und Rettungswache war eine Einsatzleitung eingerichtet worden, die die eingehenden Meldungen bewertete, priorisierte und die Einheiten koordinierte. Die Einsatzstellen waren über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Insgesamt wurden 48 Kräfte eingesetzt.

