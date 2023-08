Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lausnitz bei Neustadt/Orla (ots)

Am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, kam es in Lausnitz bei Neustadt/Orla zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die 77-jährige Fahrerin ihren PKW in der Ortsstraße an einem Berg ab. Der PKW rollte dann zurück und die Frau versuchte vermutlich, das Fahrzeug mit ihrem Körper zum Stehen zu bringen. Dabei klemmte sie sich ihr Bein zwischen dem PKW und einer Mauer ein. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

