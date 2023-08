Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Fahren unter berauschenden Mitteln

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag wurden im Bereich des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt.

Gegen 13.00 Uhr erfolgte die Kontrolle des 19-jährigen Fahrers eines PKW in Schwarzburg, Friedrich-Ebert-Platz. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Gegen 22.35 Uhr wurde in Saalfeld Am Bernhardsgraben der 30-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf Amphetamine. Mit beiden Männern wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Je nach Ausgang der Blutuntersuchung wird gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren eingeleitet.

Am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem 61-jährigen Fahrer eines PKW in Saalfeld in der Kulmstraße Alkoholgeruch wahrgenommen. Der mit ihm durchgeführte gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille Bereits gegen 09.40 Uhr ergab ein Atemalkoholtest bei der 57-jährigen Fahrerin eines PKW in Katzhütte in der Eisfelder Straße einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen beide Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

