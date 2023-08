Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.50 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Coburger Straße in Richtung Coburger Allee. Im Kreisverkehr beachtete er den 69-jährigen Fahrer eines Krads nicht und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle.

