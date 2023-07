Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Weida - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Weida: Mehrere Zeugen wählten gestern Nachmittag (17.07.2023, gegen 13:40 Uhr) den Notruf, so dass Polizisten aus Greiz und Gera nach Weida, konkret in die Brüderstraße ausrückten. Zuvor wurde eine Personengruppe dabei beobachtet, wie sie von der Brücke in der Brüderstraße ein Verkehrsschild über das Geländer in den dortigen Fluss warfen. Als die Personengruppe auf ihr Verhalten angesprochen wurde eskalierte die Situation, wobei zwei Zeugen tätlich angegriffen, verletzt und beleidigt wurden. Anschließend flüchteten die Täter. Im Rahmen des Polizeieinsatzes konnten die Gruppierung in der Turmstraße gestellt werden. Gegen die zwei Angreifer (24, 31) wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Greizer Polizei ermittelt zum Fall (Bezugsnummer 0185022/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

