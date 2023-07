Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Turnhalle

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an einer Turnhalle in der Neuen Straße in Gera hat seit gestern (17.07.2023) die Geraer Polizei aufgenommen. Demnach beschädigten bislang Unbekannten in der Zeit vom 14.07.2023 - 17.07.2023 die Scheibe an der Zugangstür zur Turnhalle. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall. Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (Bezugsnummer 0184496/2023) (KR)

