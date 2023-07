Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Einfamilienhauses

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Der gemeldete Brand eines Einfamilienhauses in der Zirndorfer Straße ließ am Freitagabend (14.07.2023), kurz vor Mitternacht Feuerwehr und Polizei ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte unter dem Dach des Hauses ein Feuer und breitete sich über den kompletten Dachstuhl aus. Seitens der Feuerwehr gelang es nach massiven Löscharbeiten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und letztlich zu löschen. Die alleinige Bewohnerin (59) konnte ihr Haus zum Glück unverletzt verlassen. Aufgrund des Brandes sowie der Löschmaßnahmen ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die 59-Jährige kam in einer städtischen Unterkunft unter. Seitens der Feuerwehr wurde eine Brandwache gestellt. Gegen 09:30 Uhr kam es erneut zur Rauchentwicklung am Haus, so dass abermals Löschmaßnahmen eingeleitet werden mussten. Im Rahmen des Löscheinsatzes wurde die Zirndorfer Straße komplett gesperrt. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (RK)

