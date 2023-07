LPI-G: Diesel gestohlen

Altenburg (ots) - Altenburg: Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0183721/2023) übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. Pressemeldung vom 16.07.2023 - LPI-G: Unbekannte verletzen Pferd Altenburger Land Altenburg: In der Nacht vom ...

mehr