PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug prallt gegen Baum - Fahrerin verletzt +++ Unfallflucht auf Parkplatz +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug prallt gegen Baum - Fahrerin verletzt, L 3037, zwischen Taunus Wunderland und Wiesbaden, Donnerstag, 05.10.2023, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ist eine Fahrzeugführerin bei Taunusstein mit ihrem Pkw von der Landesstraße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Gegen 15:00 Uhr war eine 58 Jahre alte Bad Schwalbacherin mit ihrem Opel Adam auf der L 3037 vom Taunus Wunderland in Richtung Wiesbaden unterwegs. Einige Hundert Meter nach der Abfahrt Seitzenhahn verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin und musste vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der notwendigen Abschleppung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn im besagten Bereich für knapp 45 Minuten gesperrt werden.

2. Unfallflucht auf Parkplatz,

Hünstetten-Kesselbach, Neukircher Straße, Samstag, 30.09.2023, 11:00 Uhr bis 12:45 Uh

(fh)Nach einer schadensträchtigen Unfallflucht vom vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr hatte eine Dame aus Hünstetten ihren grauen Mitsubishi Space auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Neukircher Straße abgestellt. Nach fast zweistündiger Abwesenheit musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite des Mitsubishi gefahren war und dieses so an mehreren Stellen beschädigt hatte. Im Anschluss hatte sich der betroffene Fahrer oder die betroffene Fahrerin aus dem Staub gemacht, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 4.000 Euro.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell