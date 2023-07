Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Scheibe eingeschlagen und Taschen entfernt

Roßdorf (ots)

Ein in der Darmstädter Straße am Straßenrand geparktes graues Auto geriet am Donnerstagabend (6.7.) zwischen 18.55 Uhr und 19.35 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen die Scheibe ein und schnappten sich auf der Rückbank zurückgelassene Taschen. Mit den Taschen flüchteten sie zunächst auf ein in circa 200 Meter benachbartes Grundstück, um dort die entwendeten Taschen zu durchsuchen. Daraus entwendeten sie unter anderem Kleidung, ließen die durchwühlten Taschen dann zurück und flüchteten mit ihrem entnommenen Diebesgut.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

