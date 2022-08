Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr wird zu Unfall mit 3 Fahrzeugen gerufen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Eigeltingen (ots)

Am Mittwoch, 3. August wurde die Feuerwehr Eigeltingen gegen 16 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert. Gemeldet war, dass nach einem Zusammenstoß von 3 Fahrzeugen Betriebsstoffe ins Erdreich laufen würden. Im Kreuzungsbereich der L 194 nach Nenzingen und der L 223 Richtung Steißlingen wurde ein Jeep und ein Kleintransporter an einem LKW stehend vorgefunden. Der Brandschutz wurde von den Angehörigen der Feuerwehr sichergestellt und die ausgelaufene Kühlflüssigkeit mit Ölbindemittel aufgenommen. Während der Arbeiten und der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Verkehr geregelt. Eine leicht verletzte Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe verweisen wir auf den Polizeibericht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell