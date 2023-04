POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Theodor-Storm-Straße

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (06.04.2023) ist es zu einer Raubstraftat im Willi-Brandt-Park gekommen. Um 13:20 Uhr befand sich ein 45-jähriger Hamburger fußläufig in der Parkanlage an der Ochsenzoller Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traten unbemerkt vier Personen an den Geschädigten heran und ergriffen ihn von hinten, sodass er zu Boden fiel. Am ...

mehr