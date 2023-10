PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

Bad Schwalbach (ots)

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

L 3033, Wisperstraße, Sonntag, 08.10.23, ca. 14:55 Uhr

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Taunusstein die Wisperstraße L3033 aus Richtung Bad Schwalbach in Richtung Lorch. Ca. 400 Meter vor der Laukenmühle kam diesem aus Richtung Lorch ein weißer Pkw entgegen, welcher im Kurvenbereich die Fahrbahn schnitt, so dass der Motorradfahrer ausweichen musste, auf einen unbefestigten Seitenstreifen fuhr und zu Boden stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer/-in fuhr weiter in Richtung Bad Schwalbach, ohne sich nach dem Motorradfahrer zu erkundigen. Zu dem flüchtigen Pkw ist lediglich die Farbe Weiß bekannt und das es sich nicht um einen SUV handeln soll. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-9112-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell