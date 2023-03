Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Ratzeburg (ots)

16.03.2023 - Büchen

Heute Vormittag (16. März 2023) kam es in der Lauenburger Straße in Büchen zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher war alkoholisiert.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 64-jähriger Büchener mit seinem VW die Lauenburger Straße in Richtung Schulendorf. In Höhe des Schulzentrums stoppte er vor dem Fußgängerüberweg und fuhr kurz darauf wieder an. Er übersah eine 10- jährige Schülerin die mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg in Richtung Schule überquerte. Er fuhr leicht gegen das Fahrrad und das Mädchen stürzte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein bei dem Autofahrer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,6 Promille. Die eingesetzten Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der 64- Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Verdachts fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell