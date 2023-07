Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung; PKW zerkratzt

Rheinbrohl, Bachstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Bachstraße in Rheinbrohl ein PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die linke Seite des geparkten PKW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.

