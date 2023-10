Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Straßenverkehrsgefährdung durch roten Seat am Mittwochmorgen, Polizei sucht dringend Zeugen und Geschädigte

B5/Klixbüll/Bredstedt/L12/Goldelund/Großenwiehe (ots)

Am Mittwochmorgen (04.10.23), gegen 06.40 Uhr, befuhr ein roter Seat mit nordfriesischem Kennzeichen die B5 in Höhe Bargum von Klixbüll kommend. Weiter wurde dieser bis Bredstedt und dann von Bredstedt nach Goldelund in Richtung Großenwiehe (L12) geführt. Das Fahrzeug soll sehr langsam in Schlangenlinien geführt worden sein, so dass der Gegenverkehr zum Teil gezwungen war, auf den Grünstreifen auszuweichen, um einen Unfall zu verhindern. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte dieses Fahrverhalten des Seat-Fahrers ebenfalls beobachten. Das Fahrzeug wurde gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest und Drogenvortest war negativ, der 61-jährige Fahrer wirkte jedoch zeitlich und räumlich kaum orientiert, eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde vorerst sichergestellt.

Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet dringend Zeugen, bzw. durch die Fahrweise Geschädigte (ausweichen auf Grünstreifen, abbremsen, etc.) um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900. Vielen Dank!

