Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nach Streitigkeiten und Beleidigungen am frühen Mittwochmorgen sucht die Polizei weitere Zeugen und Geschädigten

Westerland/Sylt (ots)

Am Mittwoch (04.10.23), gegen 02.47 Uhr, wurde die Polizei zu einer Kneipe in die Andreas-Nielsen-Straße in Westerland entsendet, weil von Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gemeldet wurden.

Vor Ort eingetroffen stellte sich heraus, dass ein 37-jähriger Mann in der Kneipe Streit gesucht und einen anderen Mann aggressiv bepöbelt und massiv beleidigt habe. Der 37-Jährige wollte gegenüber der eingesetzten Beamten seine Personalien nicht angeben und leistete Widerstand, wobei sich ein Polizist leicht verletzte. Der Mann, der auf Sylt wohnhaft ist, wurde zur Wache des Sylter Polizeirevieres verbracht. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der zumindest alkoholisierte Mann die Polizistinnen und Polizisten fortwährend. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er an Familienangehörige übergeben. Mehrere Zeugen standen der Polizei vor Ort zur Verfügung, leider aber nicht mehr der zuvor von dem 37-Jährigen verbal angegangene Mann. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Sylt unter der Rufnummer 04651-70470 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell