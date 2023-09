Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Autofahrerin fährt in Vorgarten, Zeuge gesucht

Schleswig (ots)

Am Montagvormittag (25.09.23), gegen 10.40 Uhr, befuhr eine Autofahrerin mit einem Renault ZOE die Königsberger Straße in Schleswig. Als sie auf einem dortigen Parkplatz einparken wollte, fuhr sie mit ihrem PKW in einen Garten, wodurch der Garten stark beschädigt wurde. Der Vorfall wurde erst drei Stunden später gemeldet, es stellte sich jedoch heraus, dass ein Mann den Vorfall beobachtet haben soll. Leider sind die Personalien dieses Zeugen nicht bekannt. Das Polizeirevier in Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Zeugen und möglicherweise weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621-840. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell