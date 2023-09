Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum - Einbruch in Werkstatt und Verwaltungsgebäude, Polizei sucht Zeugen

Breklum (ots)

Freitagmorgen (22.09.23), gegen 04.00 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in einer Garage auf dem Gelände der DIAKO in der Straße Gammeltoft verschafft. Dabei wurde Werkzeug, ein Fahrzeugschlüssel (Fahrzeug noch vorhanden), ein Rennrad und ein Schlüssel entwendet. Mit dem Schlüssel wurde die gegenüberliegende Verwaltung betreten. Dort wurden zwei Laptops entwendet. Aus der Küche eines anderen Gebäudes wurde Bargeld und ein Tablet, aus einem weiteren Gebäude ein weiteres Laptop entwendet. Gegen 04:00 Uhr hat eine Zeugin eine Person mit zwei Fahrrädern, u.a. einem Rennrad, in Richtung Sonnebüll wegfahren sehen. Näher beschrieben werden konnte die Person nicht.

Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dieser Einbruchstat zusammenhängen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671-4044900 an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

