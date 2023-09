Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verdacht des illegalen Autorennens am Sonntagabend, Polizei sucht weitere Zeugen

Niebüll-Flensburg, B199 (ots)

Am Sonntagabend (24.09.23), gegen 20.40 Uhr, meldeten Zeugen über den Polizeiruf 110 zwei Fahrzeuge, die sich offenbar ein Rennen lieferten. Die schwarze Mercedes E-Klasse und der schwarze BMW M2 mit nordfriesischen Kennzeichen, seien laut der Zeugenaussagen auf der B199 aus Richtung Niebüll kommend, bereits durch überhöhte Geschwindigkeit und Überholmanöver aufgefallen. Der Mercedes soll laut Aussagen von Zeugen kurz hinter der Ortsausfahrt Unaften in einer Kurve diverse vor ihm fahrende Pkw überholt und sich dann bei Gegenverkehr wieder nach rechts "reingedrängelt" haben. Dadurch mussten andere PKW abbremsen. In Flensburg, Am Friedenshügel, standen die beiden Autos schließlich nebeneinander an einer roten Ampel und seien laut Zeugen bei grün losgerast um dann an der nächsten Apel, Höhe McDonalds, wieder an einer roten Ampel zu stoppen. Die beiden Fahrzeuge konnten wenig später im Stadtgebiet durch eingesetzte Polizeikräfte gestoppt und kontrolliert werden. Bei den Fahrern handelt es sich um einen 23- und einen 24-Jährigen. Die Führerscheine der jungen Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg vorläufig beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihnen bis zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis untersagt. Es wird angenommen, dass beide Fahrzeuge in Niebüll starteten und auf der B199 nach Flensburg fuhren. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres sucht deshalb Zeugen, denen die genannten Fahrzeuge auf der Fahrstrecke in ähnlich verbotswidriger Fahrweise aufgefallen sind. Wer wurde durch diese Fahrweise gefährdet? Hinweise werden unter der Rufnummer 0461-4840 entgegengenommen.

