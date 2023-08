Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Auto brennt nach technischem Defekt aus

Brüggen-Bracht (ots)

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr ist an der Straße Hülst in Brüggen ein Auto ausgebrannt. Die Insassen hatten, als sie mit dem Wagen noch auf der A61 waren, zweimal einen Knall gehört. Daraufhin hatten sie vorsichtshalber die Autobahn verlassen, um nachzuschauen. Beim Anhalten quoll Rauch aus dem Motorraum, schnell entwickelte sich ein Vollbrand in Folge eines technischen Defekts. Das Fahrzeug wurde gelöscht und abgeschleppt. /hei (775)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell