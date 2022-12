Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 28.12.2022 auf den 29.12.2022 ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße "In der Kolling" in Bexbach. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Kabeltrommeln mit kupferhaltigen Kabeln mit einem Sachwert im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell