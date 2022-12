Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung

Hausfriedensbruch in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 26.12.2022, gegen 16:55 Uhr, ereignete sich in der Maxstraße in Bexbach eine Sachbeschädigung sowie ein Hausfriedensbruch. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zum oben genannten Tatzeitpunkt in den rückwärtigen Bereich des Tatanwesens und schlug mittels eines unbekannten Gegenstandes insgesamt drei Glasscheiben an insgesamt drei Türen ein. Anschließend flüchtete der Täter unbemerkt von der Örtlichkeit. Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von circa 800 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

