Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt eines PKW

Homburg (ots)

Am 26.12.2022 gegen 00:00 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Homburg bis zum Ortsteil Jägersburg. Ausgangspunkt war die Dürerstraße in 66424 Homburg, in welcher ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Homburg eine Verkehrskontrolle bei einem schwarzen Mercedes mit Homburger-Kreiskennzeichen durchführen wollte. Der Fahrzeugführer reagierte hierbei jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt über den Kreuzungsbereich Berliner Straße/Steinbachstraße fort und bog nach rechts in die Grünewaldstraße ab. Das Fahrzeug wurde sodann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die L 118 in Fahrtrichtung Jägersburg weitergeführt. In der Saar-Pfalz-Straße (OT Jägersburg) brach der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug ab. Eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW führte nicht zum Erfolg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gefährdet wurden oder Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell