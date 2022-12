Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

Am 27.12.2022, gegen 11:20 Uhr, kam in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg-Jägersburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Nissan Qashqai befuhr die Saar-Pfalz-Straße in Fahrtrichtung Homburg. Ein entgegenkommender Transporter scherte aus, um an einem geparkten Pkw vorbeizufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Nissan, wobei dessen linker Außenspiegel beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen türkisfarbenen Transporter älteren Baujahrs gehandelt, an welchem ein mit einem Smart beladener Fahrzeuganhänger angehängt gewesen sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell