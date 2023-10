POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eigentümer sichergestellter Fahrräder gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in Delmenhorst in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Freitag, 29. September 2023, 10:00 Uhr, bis Montag, 02. Oktober 2023, 16:00 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Dwoberger Heuweg auf. Im Haus durchsuchten ...

mehr