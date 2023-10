Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Doppelhaushälfte +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in Delmenhorst in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 29. September 2023, 10:00 Uhr, bis Montag, 02. Oktober 2023, 16:00 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Dwoberger Heuweg auf. Im Haus durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und nahmen eine größere Menge Geschirr und Schmuck an sich. Anhand der aufgefundenen Spuren könnte der Spielplatz Dwoberg als Fluchtweg genutzt worden sein.

Wer auf dem Spielplatz oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell