Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Die am 14.09.2023 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte am Sonntag, 17.09.2023, von Polizeikräften kontrolliert und in Obhut genommen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

