Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "Hilfsbereite" Einbrecher

Erfurt (ots)

Am späten Samstagabend drangen zwei junge Männer im Erfurter Stadtteil Johannesplatz in ein Mehrfamilienhaus ein. Anschließend klopften und klingelten die Herren an einer Wohnungstür eines Mieters um dessen Anwesenheit zu prüfen. Da in der Folge niemand reagierte, gingen die Ganoven davon aus, dass das Appartement menschleer ist und öffneten die unverschlossene Tür mittels Hilfsmittel. Als nach dem Öffnen plötzlich der Wohnungsmieter vor den Herren auftauchte flüchteten diese durch das Haus. Der entschlossene, äußerst leicht bekleidete Bewohner nahm kurzerhand die Verfolgung auf und konnte die beiden Männer noch im Mehrfamilienhaus stellen. Da jedoch in der Zwischenzeit seine Wohnungstür zugefallen war und sich seine Schlüssel in der Wohnung befanden bat er die Einbrecher ihm seine Wohnungstür erneut zu öffnen, was diese im Anschluss auch taten. Anschließend konnten die Täter vor dem Haus durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nord festgestellt werden. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. (RH)

