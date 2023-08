Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsmeldung im Rausch

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen teilte ein 47-jähriger Erfurter der Polizei einen vermeintlichen Einbruch in seine Dachgeschosswohnung im Stadtteil Melchendorf mit. Schon die Erstmitteilung ließ allerdings Zweifel an der Glaubhaftigkeit dieser Meldung aufkommen, da der Mann angab, dass er im Dachgeschoss wohnt und die Täter den Einbruch über den Balkon vornehmen würden. Vor Ort bestätigte sich dann der Zweifel. Weder auf dem Balkon noch im weiteren Umfeld der Wohnung konnten die eingesetzten Beamten fremde Personen feststellen. Warum der Mann die Personen wahrnahm und dies der Polizei mitteilte, konnte aber ebenso schnell herausgefunden werden. Der Wohnungsinhaber stand offensichtlich unter starkem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er hörte Stimmen von Personen, die nicht anwesend waren und machte einen stark verwirrten Eindruck, was sich unter anderem in seinen Aussagen und seinem Verhalten widerspiegelte. Des Weiteren wurden durch die Beamten in der Wohnung des Erfurters drei Cannabispflanzen festgestellt. Eine daraufhin durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von weiterem Marihuana und von Cannabissamen, welche folglich durch die Polizei sichergestellt wurden. (TK)

