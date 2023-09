Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 19-Jähriger raubt Geld aus Kiosk - Täterfestnahme

Frankenthal (ots)

Bereits am Samstagmittag (16.09.2023, 12:45 Uhr) überfiel ein 19-Jähriger ein Kiosk im Albrecht-Dürer-Ring. Unter Vorhalt eines Messers forderte er Geld von einer Kassiererin und erbeutete so mehrere hundert Euro. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts (Mahlastraße) kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Er räumte die Tat den Polizeikräften gegenüber ein. Der 19-Jährige wird sich wegen schweren Raubes verantworten müssen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

