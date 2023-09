Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall beim Einparken verursacht

Ludwigshafen (ots)

Beim Einparken stieß ein 47-Jähriger am Abend des 17.09.2023, 18:30 Uhr, in der Hardenburgstraße gegen ein parkendes Auto. Dies wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Da sie zudem den Eindruck hatten, er sei alkoholisiert, verständigten sie die Polizei. Den Polizeikräften gegenüber gestand der Mann, gefahren zu sein. Auch die Beamten konnten Hinweise auf Alkoholkonsum erlangen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er und verhielt sich im Weiteren unkooperativ. Der 47-Jährige wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird aktuell auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt.

