Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 10-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am 16.09.2023 gegen 19:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 10-jährigen Mädchen. Ersten Ermittlungen zufolge rannte das Mädchen beim Spielen zwischen zwei geparkten Autos auf den Parkplatz und wurde von einem 34-jährigen PKW-Fahrer erfasst, welcher in Schrittgeschwindigkeit fuhr. Die 10-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell