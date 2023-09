POL-PPRP: Roller in der Dessauer Straße entwendet

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (14.09.2023) gegen 07:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 37-Jährigen welcher sich neben seinem E-Bike in der Edigheimer Straße aufhielt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 2,11 Promille. Um zu verhindern, dass der 37-Jährige in seinem alkoholisierten Zustand mit dem E-Bike fährt, wurde dieses ordnungsgemäß angeschlossen und der Schlüssel des Fahrradschlosses ...

