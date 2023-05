POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch ins Jugendhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die K1002 in Richtung Gärtringen. Auf Höhe der Einmündung in den Grubstockweg setzte er in einer langgezogenen Linkskurve zum Überholvorgang einer Fahrzeugkolonne, bestehend aus vier Fahrzeugen an, die von einem Traktor angeführt wurde. Während des Überholens scherte ein direkt hinter dem Traktor fahrender PKW aus, um ...

mehr