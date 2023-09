POL-PPRP: Eine Kontrolle, drei Strafanzeigen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Zwischen dem 15.09.2023, 16:00, Uhr und dem 16.09.2023, 08:30 Uhr, wurde in der Dessauer Straße durch einen bislang unbekannten Täter ein Motorroller der Marke Piaggio entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

