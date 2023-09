Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Mitarbeitenden des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) der Stadt Ludwigshafen waren in der Nacht auf Montag (18.09.2023), gegen 00:30 Uhr, zwei bislang unbekannte Jugendliche aufgefallen, die ohne Helm und Licht die Maudacher Straße entlangfuhren. Einer Bitte des KVD, sie mögen Anhalten, kamen sie nicht nach. Stattdessen ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Maudacher Straße konnte der Roller kurze Zeit später durch den KVD ausfindig gemacht werden. Die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort. Durch die informierten Polizeikräfte wurde der Halter ermittelt. Dieser gab an, er habe sein Fahrzeug letztmalig gegen Mitternacht in der Mohnstraße gesehen und dort abgestellt.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Diese bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

