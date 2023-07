Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Dunkler Opel Corsa nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Opel Corsa, der am Sonntag, 16.7.2023, um 13.40 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der B 475 in Höhe Warendorf beteiligt war. Eine 19-Jährige bog mit ihrem Pkw von einem Wirtschaftsweg auf die B 475 in Richtung Warendorf ab. In diesem Moment setzte der Fahrer des Opel Corsa, der die B 475 in Richtung Westkirchen fuhr, zum Überholen eines Lkws an. Die Warendorferin erkannte die Situation und lenke ihr Auto auf den Standstreifen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Opel Corsa wiederum fuhr weiter nach links und über den Grünstreifen an dem Pkw der 19-Jährige vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Des Weiteren fuhr der Unbekannte noch gegen einen Leitpfosten, dann wieder vom Grünstreifen auf die Straße und flüchtete in Richtung Westkirchen. Der dunkle Opel Corsa soll das Kennzeichenfragment BE-Y haben und könnte blau sein. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Auto machen, der wahrscheinlich an der vorderen rechten Seite beschädigt ist? Wer kennt den möglichen Fahrer? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

