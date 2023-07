Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Senior mit Krankenfahrstuhl bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 14.7.2023, 14.40 Uhr wurde ein Senior bei einem Verkehrsunfall auf der Oelder Straße in Ennigerloh schwer verletzt. Der 91-Jährige überquerte mit seinem Krankenfahrstuhl die Oelder Straße in Höhe der Einmündung Im Lickenbrook. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 30-jährigen Paderbornerin. Diese befuhr mit ihrem Auto die Oelder Straße in Richtung Oelde und hatte noch versucht auszuweichen. Der Ennigerloher stürzte bei dem Unfall auf die Fahrbahn und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden.

