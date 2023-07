Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gegen weißen Opel Vivano gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Nur kurz hatte ein Auslieferungsfahrer seinen Transporter auf der Wibbeltstraße in Oelde verlassen und stellte wenig später einen erheblichen Schaden fest. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug am Samstag, 15.7.2023, zwischen 19.35 Uhr und 19.40 Uhr gegen den weißen Opel Vivano mit der Städtekennung aus Essen, der am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 8b stand. Dabei wurden die Schiebetür und der hintere Kotflügel beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

