POL-WAF: Ahlen. Spiegel beschädigt - Blutprobe nach Unfallaufnahme

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.7.2023, 17.50 Uhr ereignete sich auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen ein Unfall mit Sachschaden, der eine Blutprobe nach sich zog. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße Am Röteringshof in Richtung Gemmericher Straße. Der Ahlener fuhr dabei an einem geparkten Pkw vorbei und beschädigte dessen Außenspiegel. Ebenso den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Der geschädigte Besitzer informierte die Polizei für die Verkehrsunfallaufnahme. Hierbei stellten Polizisten fest, dass der 51-Jährige deutlich alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Mann mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

