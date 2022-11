Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Malberg

Malberg (ots)

Zwischen Samstag, dem 26.11.22 gegen ca. 12:00 Uhr und Montag, dem 28.11.22 gegen ca. 07:30 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Malberg, etwa in Höhe der Einfahrt zur Poststraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei verursachte ein bisher unbekanntes Fahrzeug an einem dort parkenden PKW einen nicht unerheblichen Sachschaden und verließ anschließend unvermittelt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte dabei ebenfalls einen Schaden im Seitenbereich erlitten haben. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

