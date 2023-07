Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradsättel geklaut

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen zwei Fahrradsättel mit den dazugehörigen Sattelstangen. Die Fahrräder zu dem Diebesgut waren im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Schmiedhof" in Schmalkalden abgestellt. Neben den Sätteln nahm der Täter auch noch eine Luftpumpe und ein Rücklicht mit. Ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

