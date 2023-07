Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahren unter Drogeneinfluss

Auhagen (ots)

(bae)Am 22.07.2023 um 01:10 Uhr wird in Auhagen ein 43-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fällt die verwaschenen Aussprache des Fahrers auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,00%o. Da Anzeichen bestehen, dass der Fahrer Drogen zu sich genommen haben könnte, wird ihm ein freiwilliger Urintest angeboten. Diesen lehnt er ab. Vielmehr beginnt der Wilhelmshavener damit in seinem Mund "herumzuwerkeln". Er will vorführen, dass seine Aussprache von einer Prothese herrühre. Weiterhin gibt er dann an, dass er krank sei und unter Schmerzen leide, deshalb würde er "eh bald einen Pass" erhalten. Aufgrund all dieser Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass er seinen Pkw unter dem Einfluss von psychoktiven Wirkstoffen geführt hat, ihm wird daher eine Weiterfahrt untersagt. Auf der Wache des PK Stadthagen wird ihm eine Blutprobe entnommen und feststellen ob und unter welchen Mitteln er mit seinem Pkw unterwegs war. Eine Anzeige wurde durch die Beamten gefertigt.

