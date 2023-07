Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall in Verbindung mit Alkohol- und Drogenkonsum

Stadthagen (ots)

(bae)Am 21.07.2023 um 23:23 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle durch eine Zeugin mitgeteilt, dass in Wendthagen-Ehlen, dortige Hauptstraße ein Pkw im Grabe liege. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass ein 20-jähriger Stadthäger mit seinem Hyundai von Liekwegen kommend, rechtsseitig im Graben gelandet war. Dadurch wurde die dort vorhandene Hecke beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Stadthäger einen Wert von 1,38 %o. Zwecks Entnahme der Blutprobe wurde mit ihm daraufhin die Wache in Stadthagen aufgesucht. Hier wurde durch ihn dann noch angegeben, dass er Ecstasy und THC konsumiert habe. Sein Blut wird nun auch noch auf die Drogen untersucht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Pkw und der Hecke ist ein Schaden in Höhe von ca.2500 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell