POL-RTK: Randalierer festgenommen +++ Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen +++ Beim Parken Fahrzeug gestreift

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer festgenommen,

Taunusstein-Neuhof, Aarstraße, Montag, 09.10.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag nahm die Polizei in Taunusstein einen Mann fest, welcher in einem Bus randaliert und zuvor einen Mann bedroht hatte. Gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei ein aggressiver und betrunkener Mann in einem Linienbus in Taunusstein-Neuhof gemeldet. Sofort eilte eine Streife in die Aarstraße, wo der Bus sowie der beschriebene Mann angetroffen werden konnten. Dem auch in Gegenwart der Polizei aufbrausenden 48-Jährigen wurden Handfesseln angelegt. Zuvor hatte er im Bus mit einer Glasflasche um sich geworfen und herumgeschrien. Während der Kontrolle konnte der Mann zusätzlich noch einer sich am Nachmittag ereigneten Bedrohung zugeordnet werden. Nachdem ein Test die deutliche Alkoholisierung des Mannes bestätigte, wurde er auf richterliche Anordnung ins Polizeigewahrsam gebracht und am heutigen Tage von dort entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen, Taunusstein-Hahn, Uhlandstraße, Montag, 09.10.2023, 18:30 Uhr

(fh)Im Taunussteiner Ortsteil Wehen wurde am Montagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Taunussteinerin die Aarstraße von Bleidenstadt nach Hahn. In Höhe der Hausnummer 106 bog sie mit ihrem 1er BMW in die Uhlandstraße ein, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Harley Davidson-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 50-Jährigen und seiner Maschine, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung benötigte der Zweiradfahrer vor Ort nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

3. Beim Parken Fahrzeug gestreift,

Taunusstein-Wehen, Breslauer Straße, Montag, 02.10.2023, 08:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 12:30 Uhr

(fh)Einen rund 2.500 Euro teuren Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin vergangene Woche in Wehen verursacht und sich anschließend der Verantwortung entzogen. Zwischen den beiden Montagen, 02.10.2023 und 09.10.2023 wurde ein in der Breslauer Straße in Höhe der Fleckenbornstraße geparkter blauer VW Golf mutmaßlich bei einem Parkmanöver touchiert und am vorderen Stoßfänger beschädigt. Von der verantwortlichen Person samt Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

